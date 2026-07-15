Скромный мальчик Адам Нескладушка попадает в волшебную Академию пана Кляксы, где ученики весело и с умом проводят время. В этом странном учебном заведении преподают волшебные предметы: кляксописание, язык животных и растений. Принимают же туда только тех, чьи имена начинаются на букву А. Понравится ли маленькому фантазеру в необычном месте?

