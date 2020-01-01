WinkДетямАкадемия героев1-й сезон36-я серия
2020, Hero Elementary
Мультсериалы6+
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Академия героев (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн
Сюжет
Люсита, Эй Джей, Сара и Бенни владеют суперсилами. Именно для таких одарённых детей существует «Академия героев». Мистер Спаркс, который обучает ребят непростому ремеслу, очень хорошо знает �своё дело. Поэтому можно быть уверенными, что под его чутким руководством у каждого есть шанс начать совершать настоящие подвиги.
Ученикам академии предстоит научиться не только владеть своими способностями, но и работать в команде, поддерживать друг друга и помогать своим напарникам.
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Информация
СтранаКанада
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.7 IMDb