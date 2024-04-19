Академия героев (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

WinkДетямАкадемия героев1-й сезон15-я серия
2020, Hero Elementary
Мультсериалы6+
О сериале
Люсита, Эй Джей, Сара и Бенни владеют суперсилами. Именно для таких одарённых детей существует «Академия героев». Мистер Спаркс, который обучает ребят непростому ремеслу, очень хорошо знает своё дело. Поэтому можно быть уверенными, что под его чутким руководством у каждого есть шанс начать совершать настоящие подвиги.
Ученикам академии предстоит научиться не только владеть своими способностями, но и работать в команде, поддерживать друг друга и помогать своим напарникам.
СтранаКанада
ЖанрМультсериалы
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
6.5 IMDb