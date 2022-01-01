Академия больших историй. Сезон 1. Серия 3
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Академия больших историй (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.92022, Академия больших историй. Сезон 1. Серия 3
Документальные12+

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Сюжет

Тайное братство, где пестуют гениев или полигон для жесткого отбора сильнейших со всего мира?
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина». Магия места и мистика человеческих судеб в сериале «Академия больших историй».

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