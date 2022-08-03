11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Представляем вашему вниманию видеоурок по теме А.И. Куприн. Поединок. Преподаватель подчеркивает, что Поединок А.И. Куприна знаменитое произведение русского классика, в котором он описывает колоритные образы русских офицеров, философские размышления о человеке и великий накал страстей. Написанная во время русско-японской войны повесть Куприна Поединок вскрывает болезненные проблемы, назревшие в российской военной среде. А.И. Куприн в этой повести дает глубокий психологический анализ романтичного образа молодого офицера Ромашова в окружении пьянства, разврата и тупой армейской жизни.



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