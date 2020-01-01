11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

При помощи данного видеоурока все желающие смогут самостоятельно изучить тему А.И. Куприн: обзор жизни и творчества. "Молох", которая входит в школьный курс литературы за 11 класс. В ходе занятия учащиеся смогут узнать основные биографические сведения о жизни Куприна, а также о его творчес�ком пути.



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