Агенты Щ.И.Т. Сезон 6. Серия 3
Wink
Детям
Агенты Щ.И.Т.
6-й сезон
3-я серия

Агенты Щ.И.Т. (сериал, 2019) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

2019, Agents of S.H.I.E.L.D.
Фантастика12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал основан на кинокомиксах Marvel. В центре сюжета — секретная организация Щ.И.Т и ее агент Фил Колсон. Выжив после событий фильма «Мстители», он собирает вокруг себя небольшую команду профессионалов и выходит на тропу войны с преступностью. Сезон за сезоном Колсон поднимается по карьерной лестнице, дослужившись до директора Щ.И.Та.

Сериал Агенты Щ 6 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Агенты Щ.И.Т.»