Агенты Щ.И.Т. Сезон 4. Серия 9
Wink
Детям
Агенты Щ.И.Т.
4-й сезон
9-я серия

Агенты Щ.И.Т. (сериал, 2016) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

2016, Agents of S.H.I.E.L.D.
Фантастика, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал основан на кинокомиксах Marvel. В центре сюжета — секретная организация Щ.И.Т и ее агент Фил Колсон. Выжив после событий фильма «Мстители», он собирает вокруг себя небольшую команду профессионалов и выходит на тропу войны с преступностью. Сезон за сезоном Колсон поднимается по карьерной лестнице, дослужившись до директора Щ.И.Та.

Сериал Агенты Щ 4 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Зарубежные

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Агенты Щ.И.Т.»

Всё