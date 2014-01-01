Агенты Щ.И.Т. (сериал, 2014) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сериал основан на кинокомиксах Marvel. В центре сюжета — секретная организация Щ.И.Т и ее агент Фил Колсон. Выжив после событий фильма «Мстители», он собирает вокруг себя небольшую команду профессионалов и выходит на тропу войны с преступностью. Сезон за сезоном Колсон поднимается по карьерной лестнице, дослужившись до директора Щ.И.Та.



