WinkСериалыАгент Рагхав1-й сезон42-я серия
Агент Рагхав (сериал, 2015) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн
2015, Agent Raghav
Криминал, Зарубежные18+
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Сюжет
Агент Рагхав - инспектор полиции, обладающий острым умом, фотографической памятью и незаурядными способностями. Рагхаву было 14 лет, когда убили его отца. Пережив страшное горе, он приобрел уникальные способности, с помощью которых расследует, казалось бы, нераскрываемые дела.
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Информация
СтранаИндия
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Зарубежные, Детективы
Рейтинг
5.8 IMDb