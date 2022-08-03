Агент Картер (сериал, 2016) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Пегги должна отправиться из Нью-Йорка в Лос-Анджелес для особого опасного задания. Но даже когда она находит, новых друзей, новый дом, возможно, даже новую любовь - она все же собирается выяснить, какая угроза замаскирована за яркими огнями послевоенной голливудской жизни для тех, кого она поклялась защищать.



