WinkСериалыАгент Картер HD1-й сезон4-я серия
Агент Картер HD (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2015, Agent Carter 1 HD
Фантастика12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
1946 год, послевоенная Америка. Мужчины наслаждаются отголосками своей боевой славы, полная сил и энтузиазма Пегги Картер чувствует себя лишней. Но все меняется, когда к ней обращается старый знакомый Говард Старк с просьбой найти и наказать недоброжелателей, опорочивших его имя.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Дженнифер
Гетцингер
- ДПРежиссёр
Дэвид
Платт
- ЛТРежиссёр
Лоуренс
Триллинг
- Актриса
Хейли
Этвелл
- ДДАктёр
Джеймс
Д’Арси
- ЭГАктёр
Энвер
Гьокай
- ЧМАктёр
Чад
Майкл Мюррэй
- ВЭАктриса
Винн
Эверетт
- РОАктёр
Регги
Остин
- Актриса
Бриджет
Риган
- ЛБАктриса
Лесли
Бун
- Актёр
Шей
Уигэм
- Актриса
Линдси
Фонсека
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- Сценарист
Стэн
Ли
- КМСценарист
Кристофер
Маркус
- СМСценарист
Стивен
МакФили
- МТПродюсер
Меган
Томас Браднер
- ТБПродюсер
Тара
Баттерз
- ЭХПродюсер
Эрик
Хосерман Кэрролл
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- АМАктёр дубляжа
Александр
Майоров
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- КПМонтажёр
Крис
Пеппе
- ТТМонтажёр
Трой
Такаки
- ЭДОператор
Эдвард
Дж. Пай
- ГБОператор
Габриель
Беристайн
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц