Африка (сериал, 2019) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

Львы, слоны и леопарды в документальном сериале National Geographic об Африке! Вы познакомитесь с обитателями Прайда Мсефу, побываете в далекой Замбии, где живет голодная самка леопарда, и узнаете смогут ли специалисты по охране природы восстановить экосистему равнин центрального Мозамбика.



