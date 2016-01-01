Африка. Серия 10
Wink
Детям
Африка
1-й сезон
13-я серия

Африка (сериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

8.32016, Africa
Документальные12+

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Сюжет

Львы, слоны и леопарды в документальном сериале National Geographic об Африке! Вы познакомитесь с обитателями Прайда Мсефу, побываете в далекой Замбии, где живет голодная самка леопарда, и узнаете смогут ли специалисты по охране природы восстановить экосистему равнин центрального Мозамбика.

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Рейтинг

8.6 IMDb