Афоня. Сезон 1. Серия 9
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Афоня
1-й сезон
9-я серия
2025, Афоня. Сезон 1. Серия 9
Комедия, Фэнтези18+

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Афоня (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Бывший педиатр Валентин Семенович живет в однокомнатной хрущевке. Единственный друг пенсионера — сварливый домовой Афоня. Он работает в потустороннем ГБУ «Жилищник», любит порядок и радовать хозяина. При первой возможности домовой дарит Семенычу трешку с ремонтом в новостройке. Вот только Афоня не учел, что в комплекте с квартирой идут незнакомые соседи и их проблемы. На помощь приходит Семеныч, который устраивается консьержем в подъезд. Теперь парочке предстоит примирить жильцов, разобраться с подтекающими батареями и показать обоим мирам, что значит настоящая дружба.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

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