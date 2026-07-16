Бывший педиатр Валентин Семенович живет в однокомнатной хрущевке. Единственный друг пенсионера — сварливый домовой Афоня. Он работает в потустороннем ГБУ «Жилищник», любит порядок и радовать хозяина. При первой возможности домовой дарит Семенычу трешку с ремонтом в новостройке. Вот только Афоня не учел, что в комплекте с квартирой идут незнакомые соседи и их проблемы. На помощь приходит Семеныч, который устраивается консьержем в подъезд. Теперь парочке предстоит примирить жильцов, разобраться с подтекающими батареями и показать обоим мирам, что значит настоящая дружба.

