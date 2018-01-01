Аэробика в стиле ретро. Серия 16
Wink
Детям
Аэробика в стиле ретро
1-й сезон
16-я серия

Аэробика в стиле ретро (сериал, 2018) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

9.02018, Retro Aerobica
ТВ-шоу12+

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Сюжет

Это не просто тренировка, это возвращение в прошлое. Опытный инструктор в антураже 80-х проведет эффективные тренировки, позволив молодым зрителям погрузиться в ретро атмосферу, а более взрослым вспомнить всеми любимую фитнес дисциплину.

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