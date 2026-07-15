Князь Курагин приезжает в маленькое поместье Черкасово, где живут вдова и сын его боевого товарища – Евдокия Дмитриевна и Петр. Князь советует молодому человеку начать военную службу в Петербурге. Но Петр доволен жизнью в поместье и испытывает теплые чувства к соседской девушке Ольге Лопухиной. Мать тоже не готова отпускать сына, однако постепенно ее позиция меняется.

