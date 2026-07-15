Адъютанты любви. Сезон 1. Серия 67
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Адъютанты любви
1-й сезон
67-я серия
2005, Адъютанты любви. Сезон 1. Серия 67
Мелодрама, Драма18+

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Адъютанты любви (сериал, 2005) сезон 1 серия 67 смотреть онлайн

О сериале

Князь Курагин приезжает в маленькое поместье Черкасово, где живут вдова и сын его боевого товарища – Евдокия Дмитриевна и Петр. Князь советует молодому человеку начать военную службу в Петербурге. Но Петр доволен жизнью в поместье и испытывает теплые чувства к соседской девушке Ольге Лопухиной. Мать тоже не готова отпускать сына, однако постепенно ее позиция меняется.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb