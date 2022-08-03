WinkДетям8 класс. ГеографияГеографическое положение РоссииАдминистративно-территориальное устройство России
8 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
6.32020, Административно-территориальное устройство России
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Это занятие посвящено изучению темы «Административно-территориальное устройство России». На нем мы узнаем, что такое административно-территориальное деление любого государства, в чем заключается его суть, почему именно по такому принципу происходит раздел страны. Кроме того, рассмотрим административно-территориальное устройство Российской Федерации.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!