8 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Это занятие посвящено изучению темы «Административно-территориальное устройство России». На нем мы узнаем, что такое административно-территориальное деление любого государства, в чем заключается его суть, почему именно по такому принципу происходит раздел страны. Кроме того, рассмотрим административно-территориальное устройство Российской Федерации.



