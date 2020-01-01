Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн
2020, Аденоиды
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В данной лекции для родителей описывается такое заболевание, как аденоидит. Рассказывается о местной и системной иммунной защите от вирусов и бактерий. Описывается механизм проникновения микробов и возникновение аденоидита. Также перечисляютсясимптомы заболевания, методы диагностики. В конце лекции речь идет о лечении аденоидитов: ирригационная терапия, антибактериальная, противовирусная, оперативное лечение.
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