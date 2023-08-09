А.Д (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Модный московский Фотограф получает невиданный по загадочности и стоимости заказ: пять моделей восточного типа в стилизованных костюмах должны позировать ему на фоне руин самого западного по духу города России - Петербурга, причем последовательность мест съемки строго определена. Выполняя экзотическую задачу, Фотограф понимает, что на самом деле Заказчика снимки не интересуют. Ему нужно заполучить одну фотографическую реликвию начала XX века, которая хранится у Фотографа.

