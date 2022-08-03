Ад на колесах (сериал, 2014) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

WinkСериалыАд на колесах5-й сезон8-я серия
9.42014, Hell on Wheels
Драма18+
О сериале
В центре сюжета — бывший солдат Конфедерации Каллен Боханнан, намеренный отомстить за изнасилование и смерть своей любимой жены, выследив и убив солдат Союза, которые сделали это. В итоге он оказывается в Небраске, на одном из участков строительства трансконтинентальной железной дороги.
СтранаВеликобритания, Канада
ЖанрДрама
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фон Энкен
- АДРежиссёр
Адам
Дэвидсон
- НЛРежиссёр
Нил
Лабут
- МНРежиссёр
Майкл
Нанкин
- Актёр
Энсон
Маунт
- Актёр
Колм
Мини
- Актёр
Коммон
- Актриса
Доминик
МакЭллигот
- Актёр
Том
Нунэн
- ЭСАктёр
Эдди
Спирс
- КХАктёр
Кристофер
Хейердал
- РМАктриса
Робин
МакЛиви
- ККАктриса
Каша
Кропински
- БЭАктёр
Бен
Эслер
- ДГСценарист
Джо
Гэйтон
- ТГСценарист
Тони
Гэйтон
- МФПродюсер
Майкл
Фрислев
- Продюсер
Джереми
Голд
- ПКПродюсер
Пол
Курта
- ЧОПродюсер
Чад
Оакес
- ККХудожница
Кэрол
Кейс
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- ККМонтажёр
Кевин
Красны
- КБМонтажёр
Кэйси
Браун
- МВОператор
Марвин
В. Раш
- ТБОператор
Томас
Бёрстин
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- КККомпозитор
Кевин
Кайнер