Ад на колесах. Сезон 5. Серия 14
Wink
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5-й сезон
14-я серия

Ад на колесах (сериал, 2014) сезон 5 серия 14 смотреть онлайн

9.42014, Hell on Wheels
Драмы18+

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Сюжет

В центре сюжета — бывший солдат Конфедерации Каллен Боханнан, намеренный отомстить за изнасилование и смерть своей любимой жены, выследив и убив солдат Союза, которые сделали это. В итоге он оказывается в Небраске, на одном из участков строительства трансконтинентальной железной дороги.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ад на колесах»

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