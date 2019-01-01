Activate: глобальное гражданское движение (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Activate: глобальное гражданское движение. Серия 5
Activate: глобальное гражданское движение
1-й сезон
5-я серия

2019, Activate: The Global Citizen Movement
Документальный18+

О сериале

Документальный сериал National Geographic посвящен инициативам Глобального гражданского движения по устранению до 2030 года проявлений нищеты во всем мире и рассказывает о специальных кампаниях по борьбе с бедностью, их организаторах и известных активистах из народа и среди знаменитостей.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

5.4 IMDb