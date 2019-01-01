Activate: глобальное гражданское движение (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Документальный сериал National Geographic посвящен инициативам Глобального гражданского движения по устранению до 2030 года проявлений нищеты во всем мире и рассказывает о специальных кампаниях по борьбе с бедностью, их организаторах и известных активистах из народа и среди знаменитостей.



Сериал Activate: глобальное гражданское движение 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.