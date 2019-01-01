Activate: глобальное гражданское движение (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2019, Activate: The Global Citizen Movement
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Документальный сериал National Geographic посвящен инициативам Глобального гражданского движения по устранению до 2030 года проявлений нищеты во всем мире и рассказывает о специальных кампаниях по борьбе с бедностью, их организаторах и известных активистах из народа и среди знаменитостей.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
5.4 IMDb