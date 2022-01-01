WinkДетямАбстрактный коллаж1-й сезонКосмос (практика)
Абстрактный коллаж (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2022, Космос (практика)
Документальный0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Абстракция - уникальный способ передачи настроений, чувств и эмоций на холсте. Наши преподаватели научат вас писать то, что невозможно описать. Хорошая абстракция - та, которая порождает отклик у зрителя. Если увидев картину, вы испытали новые чувства и эмоции - абстракцию уже можно назвать удачной! Планета конструктивизма, Галактика Мондриана, Созвездие ташизма - мы приглашаем вас на борт шаттла ARTCLASS, который отправится покорять бескрайний класс абстракции.
Сериал Космос (практика) 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.