Абстрактный коллаж (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Абстракция - уникальный способ передачи настроений, чувств и эмоций на холсте. Наши преподаватели научат вас писать то, что невозможно описать. Хорошая абстракция - та, которая порождает отклик у зрителя. Если увидев картину, вы испытали новые чувства и эмоции - абстракцию уже можно назвать удачной! Планета конструктивизма, Галактика Мондриана, Созвездие ташизма - мы приглашаем вас на борт шаттла ARTCLASS, который отправится покорять бескрайний класс абстракции.

