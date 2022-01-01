Абдуллаев vs Скобенко
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RCC Boxing Night (06.08)
1-й сезон
2-я серия

RCC Boxing Night (06.08) (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2022, Абдуллаев vs Скобенко
Спортивный, Спортивный18+

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О сериале

RCC Boxing Promotions представляют вечер международного бокса с участием бойцов из России, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана. Шоу возглавил поединок уральского боксера Ивана Никонова против Виктора Мурашкина из Беларуси.

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Страна
Россия
Жанр
Спортивный

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