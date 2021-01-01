UFC Fight Night Las Vegas 24 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 24UFC Fight Night Las Vegas 24Абдул Разак Альхассан vs Джейкоб Малкун
2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+
Бой между Робертом Уиттакером (#1 среднего дивизиона) и Келвином Гастелумом (#8 дивизиона) стал главным событием турнира. С 2014 года Роберт Уиттакер проиграл лишь однажды чемпиону дивизиона Исраэлю Адесанье.
