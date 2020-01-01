11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

К изучению предлагается тема: А.А. Блок. Первый том лирики. Стихи о Прекрасной даме. Преподаватель знакомит учащихся с особенностями ранней лирики поэта, с отличительными чертами его поэтики на основе произведений, вошедших в сборник Стихи о Прекрасной Даме. В конце урока преподаватель разбир�ает с учащимися стихотворение Предчувствую тебя центральное стихотворение цикла.



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