А.А. Блок. Первый том лирики. «Стихи о Прекрасной даме»
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Детям
11 класс. Литература
А.А. Блок
А.А. Блок. Первый том лирики. «Стихи о Прекрасной даме»

11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

5.72020, А.А. Блок. Первый том лирики. «Стихи о Прекрасной даме»
Образовательные0+

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Сюжет

К изучению предлагается тема: А.А. Блок. Первый том лирики. Стихи о Прекрасной даме. Преподаватель знакомит учащихся с особенностями ранней лирики поэта, с отличительными чертами его поэтики на основе произведений, вошедших в сборник Стихи о Прекрасной Даме. В конце урока преподаватель разбирает с учащимися стихотворение Предчувствую тебя центральное стихотворение цикла.

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