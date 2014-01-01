WinkДетямА у нас во дворе1-й сезон7-я серия
А у нас во дворе (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2014, А у нас во дворе. Сезон 1. Серия 7
Детектив, Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Он — полицейский на пенсии по ранению, скучает по работе и поэтому пьет она — дворничиха из Узбекистана, разыскивает своего пропавшего мужа. Он не любит приезжих. Она ненавидит пьяниц. И, тем не менее, они отличная команда, способная раскрыть любое преступление…
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Ольга
Музалева
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актриса
Равшана
Куркова
- ОРАктёр
Олег
Ребров
- ЕКАктриса
Евгения
Калинец
- РБАктёр
Ричард
Бондарев
- Актёр
Азамат
Нигманов
- ЮСАктриса
Юлия
Самойленко
- Актёр
Алексей
Весёлкин
- ВМАктёр
Всеволод
Макаров
- ФРАктёр
Фаридуншо
Рахматуллоев
- ИКСценарист
Ирина
Квирикадзе
- ИЛСценарист
Ирина
Луковская
- РМСценарист
Рашид
Маликов
- Сценарист
Ольга
Музалева
- АМПродюсер
Анатолий
Малкин
- БКПродюсер
Борис
Коваленко
- АМПродюсер
Алексей
Марченко
- ОХХудожница
Ольга
Хлебникова
- ЕБХудожница
Екатерина
Белявская
- АСХудожница
Анна
Сережкина
- ГДМонтажёр
Галина
Данилова
- ИМОператор
Иван
Малютин
- АРКомпозитор
Ангелина
Романенко
- ЛРКомпозитор
Лев
Ростовский