2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

На этом уроке вы узнаете некоторые удивительные особенности слов, научитесь вдумываться в слова при чтении, находить несколько слов в одном, разгадаете необычные загадки, а также познакомитесь со стихотворением Александра Шибаева Кто слово найдeт?.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

