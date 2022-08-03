2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

WinkДетям2 класс. ЧтениеЧитая - думаемА. Шибаев «Кто слово найдёт?»
А. Шибаев «Кто слово найдёт?»
На этом уроке вы узнаете некоторые удивительные особенности слов, научитесь вдумываться в слова при чтении, находить несколько слов в одном, разгадаете необычные загадки, а также познакомитесь со стихотворением Александра Шибаева Кто слово найдeт?.
