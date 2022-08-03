А. Шибаев «Кто слово найдёт?»
Wink
Детям
2 класс. Чтение
Читая - думаем
А. Шибаев «Кто слово найдёт?»

2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

6.62020, А. Шибаев «Кто слово найдёт?»
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом уроке вы узнаете некоторые удивительные особенности слов, научитесь вдумываться в слова при чтении, находить несколько слов в одном, разгадаете необычные загадки, а также познакомитесь со стихотворением Александра Шибаева Кто слово найдeт?.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг