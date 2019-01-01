9 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Ритори�ческий вопрос — вопрос, не требующий ответа. Он служит для привлечения внимания к чему-либо.

Риторическое обращение — обращение к людям, явлениям или неодушевлeнным предметам, не участвующим в общении.

Эллипсис — намеренный пропуск сказуемого для придания динамизма.

Вопросно-ответная форма изложения — чередование вопросов и ответов.

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