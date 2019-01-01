Урок 4
Wink
Детям
9 класс. Русский Язык
Речь и построение предложений
Урок 4

9 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

6.92019, Урок 4
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение изученного в 8 классе2 блок: Синтаксис сложного предложенияРечь и построение предложений

Сюжет

Риторический вопрос — вопрос, не требующий ответа. Он служит для привлечения внимания к чему-либо.
Риторическое обращение — обращение к людям, явлениям или неодушевлeнным предметам, не участвующим в общении.
Эллипсис — намеренный пропуск сказуемого для придания динамизма.
Вопросно-ответная форма изложения — чередование вопросов и ответов.
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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Образовательные

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