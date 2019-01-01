Урок 3
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Детям
9 класс. Русский Язык
Речь и построение предложений
Урок 3

9 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

6.92019, Урок 3
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение изученного в 8 классе2 блок: Синтаксис сложного предложенияРечь и построение предложений

Сюжет

Антитеза — это резкое противопоставление мыслей, чувств, понятий.
Инверсия — обратный порядок слов.
Градация — расположение понятий в порядке возрастания или убывания признака.
Оксюморон — сочетание несочетаемого
Парцелляция — это намеренное нарушение границ предложения, то есть разделение границ предложений точками.
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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Образовательные

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