9 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Антитеза — это резкое противопоставление мыслей, чувств, понятий.

Инверсия — обратный порядок слов.

Градация — расположение понятий в порядке возрастания или убывания признака.

Оксюморон — сочетание несочетаемого

Парцелляция — это намеренное нарушение границ предложения, то есть разделение границ предложений точками.

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