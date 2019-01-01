9 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
6.92019, Урок 2
Образовательные0+
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Сюжет
Метонимия — иносказание, замена одного понятия другим, имеющим с ним общую связь.Синекдоха — разновидность метонимии, при которой единственное число употребляется вместо множественного, множественное число употребляется вместо единственного.
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