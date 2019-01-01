Урок 8
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Детям
9 класс. Русский Язык
Повторение изученного в 8 классе
Урок 8

9 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

6.82019, Урок 8
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Повторение изученного в 8 классе2 блок: Синтаксис сложного предложенияРечь и построение предложений

Сюжет

Вводные слова — слова, которые вводятся в предложение и добавляют в него отношение автора к тому, о чем он говорит. Вводные слова можно вывести из предложения, и мысль не пострадает. Вводные слова не являются членом предложения и никак не подчеркиваются при синтаксическом разборе.
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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Образовательные

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