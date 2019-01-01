9 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Вводные слова — слова, которые вводятся в предложение и добавляют в него отношение автора к тому, о чем он говорит. Вводные слова можно вывести из предложения, и мысль не пострадает. Вводные слова не являются членом предложения и никак не подчеркиваются при синтаксическом разборе.

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