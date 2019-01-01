9 класс. Русский Язык (ОГЭ) (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
6.72019, Урок 1
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+8 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 2 Серия 1
- 0+5 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 2 Серия 2
- 0+4 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 2 Серия 3
- 0+6 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 2 Серия 4
- 0+6 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 2 Серия 5
- 0+5 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 2 Серия 6
- 0+8 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 2 Серия 7
- 0+5 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 2 Серия 8
Сюжет
В этом видео мы разберем орфографическое правило, по которому ставится -з или -с в приставке
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