9 класс. Математика (ОГЭ) (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
6.92019, Урок 6
Образовательные0+
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Сюжет
Анализ таблиц, работа с ловушками по невнимательности и с ловушками в условии в рамках формата экзамена.
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