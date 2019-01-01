9 класс. Математика (ОГЭ) (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
7.02019, Урок 7
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 0+9 мин
9 класс. Математика (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 1
- 0+7 мин
9 класс. Математика (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 2
- 0+6 мин
9 класс. Математика (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 3
- 0+7 мин
9 класс. Математика (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 4
- 0+7 мин
9 класс. Математика (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 5
- 0+5 мин
9 класс. Математика (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 6
- 0+9 мин
9 класс. Математика (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 7
- 0+7 мин
9 класс. Математика (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 8
- 0+4 мин
9 класс. Математика (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 9
Сюжет
Будут разобраны способы решения квадратных уравнений: через дискриминант и теорему Виета, а также общие правила, по которым можно определить удобный способ для каждого конкретного случая.
Хотите углубить знания? Проверочные тесты и конспекты к этому уроку уже на обучающей платформе Лицей! Заходите на rt.ru/lc
Сериал Урок 7 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.