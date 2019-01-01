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9 класс. Математика (ОГЭ)
Алгебра
Урок 2

9 класс. Математика (ОГЭ) (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.02019, Урок 2
Образовательные0+
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Сезоны и серии

АлгебраПланиметрияРеальная математика

Сюжет

В видео дается определение координатной прямой и разбираются еe свойства, использование для сравнения чисел.
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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Образовательные

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