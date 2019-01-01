9 класс. Математика (ОГЭ) (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

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В видео дается определение координатной прямой и разбираются еe свойства, использование для сравнения чисел.

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