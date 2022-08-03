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Битва чемпионов
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Битва чемпионов (сериал, 2017) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн

2017, 9. Битва Чемпионов. Группа A. DiNG - Steel Man
18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Глобальный киберспортивный турнир «Битва чемпионов» - официальный чемпионат мира по World of Tanks.
12 лучших команд мира, 6 игровых дней, 300 000
призового фонда, внимание нескольких миллионов зрителей по всему земному шару. Финал состоялся на WG Fest в Москве. Кто стал самым крутым танкистом мира? Смотри захватывающие бои танковых стражений бесплатно в "Интерактивном ТВ" от Ростелекома.

Страна
Россия
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

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