9 - 12 месяцев. Серия 4
Wink
Сериалы
До 1 года
4-й сезон
4-я серия

До 1 года (сериал, 2018) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

2018, 9 - 12 месяцев. Серия 4
Воспитание детей0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ваш ребенок активно встает или уже пошел, теперь родители должны быть постоянно начеку, ведь ребенок будет постоянно все исследовать и сможет дотянутся до всех мест в вашем доме. Как выстроить сон, чтобы высыпались все, и другие вопросы вы сможете найти в серии видео роликов.

Сериал 9 - 12 месяцев 4 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Воспитание детей

Рейтинг