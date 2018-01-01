До 1 года (сериал, 2018) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Ваш ребенок активно встает или уже пошел, теперь родители должны быть постоянно начеку, ведь ребенок будет постоянно все исследовать и сможет дотянутся до всех мест в вашем доме. Как выстроить сон, чтобы высыпались все, и другие вопросы вы сможете найти в серии видео роликов.



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