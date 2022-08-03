9-1-1. Одинокая звезда. Серия 4
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9-1-1. Одинокая звезда
1-й сезон
4-я серия

9-1-1. Одинокая звезда (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.02020, 9-1-1: Lone Star
Боевик, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Нью-йоркский пожарный Оуэн Стрэнд вместе с сыном переезжает в Остин и влюбляется в начальницу местного госпиталя Мишель Блэйк.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «9-1-1. Одинокая звезда»