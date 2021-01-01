8 свидетелей. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
8 свидетелей
1-й сезон
8-я серия
8.22021, 8 Zeugen
Криминал, Драмы18+

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8 свидетелей (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Десятилетнюю Эмму похищают средь бела дня из Музея естествознания в Берлине. Никто не спешит брать на себя ответственность за преступление и не требует выкуп. Отец девочки, известный политик, нанимает судебного психолога и исследователя памяти Жасмин Браун, так как ключ к спасению ребенка находится в воспоминаниях восьми человек, которые стали свидетелями случившегося.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb