8 свидетелей (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.22021, 8 Zeugen
Криминал, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Десятилетнюю Эмму похищают средь бела дня из Музея естествознания в Берлине. Никто не спешит брать на себя ответственность за преступление и не требует выкуп. Отец девочки, известный политик, нанимает судебного психолога и исследователя памяти Жасмин Браун, так как ключ к спасению ребенка находится в воспоминаниях восьми человек, которые стали свидетелями случившегося.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb