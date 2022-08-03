8 простых правил для друга моей дочери-подростка (сериал, 2003) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн
2003, 8 Simple Rules... for Dating My Teenage Daughter
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
У главного героя, Пола Хеннесси, две дочери подросткового возраста. Бриджит и Керри. В последнее время Пол не узнаeт своих дочерей. Куда подевались послушные девочки в бантиках, для которых отец был непререкаемым авторитетом? Бриджит и Керри теперь думают только о нарядах, вечеринках, танцульках, о косметике и о мальчиках, а мнение папы не ставят и в грош!
Даже у самого терпеливого отца терпение в такой ситуации может лопнуть! Пол часто идeт на самые неожиданные меры, чтобы держать дочерей под контролем, и из-за этого часто попадает в курьeзные ситуации.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДУРежиссёр
Джеймс
Уиддоуз
- РБРежиссёр
Робби
Бенсон
- МСРежиссёр
Марк
Сендроуски
- ДРАктёр
Джон
Риттер
- Актриса
Кейли
Куоко
- Актриса
Кэти
Сагал
- ЭДАктриса
Эми
Дэвидсон
- МСАктёр
Мартин
Спэньер
- ДГАктёр
Джеймс
Гарнер
- Актёр
Дэвид
Спейд
- БААктёр
Билли
Аарон Браун
- Актёр
Ларри
Миллер
- Актёр
Адам
Аркин
- БДСценарист
Билл
Дэйли
- МБПродюсер
Майкл
Бостик
- Продюсер
Том
Шэдьяк
- АППродюсер
Алан
Падула
- ДКХудожница
Джулия
Кэстон
- ТЭОператор
Тони
Эскинс
- ДФКомпозитор
Дэн
Фолиарт
- ДЭКомпозитор
Джон
Эдэйр