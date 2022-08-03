8 простых правил для друга моей дочери-подростка (сериал, 2002) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

У главного героя, Пола Хеннесси, две дочери подросткового возраста. Бриджит и Керри. В последнее время Пол не узнаeт своих дочерей. Куда подевались послушные девочки в бантиках, для которых отец был непререкаемым авторитетом? Бриджит и Керри теперь думают только о нарядах, вечеринках, танцульках, о косметике и о мальчиках, а мнение папы не ставят и в грош!

Даже у самого терпеливого отца терпение в такой ситуации может лопнуть! Пол часто идeт на самые неожиданные меры, чтобы держать дочерей под контролем, и из-за этого часто попадает в курьeзные ситуации.



