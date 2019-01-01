Урок 2
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8 класс. Русский Язык
Чужая речь
Урок 2

8 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн

7.12019, Урок 2
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ПричастиеГлавные члены предложенияВторостепенные члены предложенияОдносоставные предложенияПростое осложненное предложениеОбособленные члены предложенияСлова, грамматически не связанные с членами предложенияЧужая речь

Сюжет

Особенности, сравнение с другими видами чужой речи. Особенности оформления в тексте.
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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Образовательные

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