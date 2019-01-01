8 класс. Геометрия (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.72019, Урок 1
Образовательные0+
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Сюжет
Многоугольники, их свойства и элементы. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
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