8 дней. Сезон 1. Серия 8
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8 дней (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2019, 8 Tage
Фантастика, Драмы18+

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Сюжет

Атмосферный немецкий сериал о восьми днях, в течение которых человечество пытается предотвратить неминуемую гибель от приближающегося к планете астероида. Это не обычная история о выживании семьи в условиях катастрофы, а психологически достоверное и жуткое зрелище.

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Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb